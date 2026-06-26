Groźny wypadek zablokował ruch na S3. Policja zachwycona postawą kierowców

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-26 11:42

Na drodze ekspresowej S3 doszło do zderzenia dwóch samochodów, co natychmiast wywołało powstanie długiego zatoru. Choć sytuacja była napięta, zmotoryzowani zdali egzamin z odpowiedzialności i błyskawicznie uformowali szeroki korytarz życia. Dzięki takiemu zachowaniu ratownicy dotarli do poszkodowanych bez tracenia cennych minut.

Groźne zderzenie i natychmiastowy korytarz życia na S3

Do incydentu drogowego doszło 22 czerwca na odcinku trasy ekspresowej S3, łączącym Nową Sól z Zieloną Górą. W wyniku zderzenia dwóch aut ruch w kierunku Zielonej Góry uległ całkowitemu zatrzymaniu, a na drodze szybko zaczął rosnąć kilkukilometrowy zator, który w normalnych warunkach skutecznie uniemożliwiłby przejazd karetkom i straży pożarnej.

Sytuacja potoczyła się jednak w wyjątkowo pozytywny sposób. Zmotoryzowani nie ulegli panice ani nerwom związanym z przymusowym postojem, lecz wykazali się pełną świadomością sytuacji na drodze. Od razu podjęli decyzję o zjechaniu na krawędzie pasów jezdni, dzięki czemu wytyczyli bardzo wyraźny korytarz życia dla pojazdów uprzywilejowanych, umożliwiając mundurowym i medykom swobodne dotarcie do uszkodzonych aut.

– Kierowcy zachowali się wzorowo. Korytarz życia powstał natychmiast, co pozwoliło służbom szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce zdarzenia – podkreśla podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

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Dlaczego szybki korytarz życia jest tak ważny na drodze?

Funkcjonariusze nieustannie uświadamiają uczestników ruchu, że organizacja przestrzeni dla służb ratowniczych to wymóg prawny, a nie jedynie wyraz dobrych manier, ponieważ od tego zależy ludzkie bezpieczeństwo i ocalenie zdrowia.

– Krótki czas dojazdu służb zwiększa szanse poszkodowanych na przeżycie. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy reagowali natychmiast, gdy widzą tworzący się zator – zaznacza podinsp. Stanisławska.

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Znakomita reakcja prowadzących pojazdy nie tylko wsparła działania ratunkowe w rejonie kolizji, ale też w bezpośredni sposób przełożyła się na wcześniejsze przywrócenie ruchu. Gdy tylko funkcjonariusze zabezpieczyli teren interwencji, było możliwe wyznaczenie jednego pasa do jazdy i szybkie rozładowanie rosnącego w nieskończoność korka.

Bezpieczne wakacje: Zatory na trasach szybkiego ruchu

Przedstawiciele organów ścigania sygnalizują, że w okresie letnich wyjazdów natężenie aut na szosach drastycznie wzrasta, co z kolei zwiększa ryzyko tworzenia się nieoczekiwanych korków. Aby nie doprowadzić do paraliżu, prowadzący auta powinni zachować czujność i reagować od razu, kiedy pojazdy jadące przed nimi zaczynają gwałtownie tracić prędkość.

– Korytarz życia tworzymy od razu, gdy droga zaczyna się blokować. I co równie ważne – nie wracamy na poprzednie miejsce po przejeździe służb. Nie wolno też jechać korytarzem pod prąd, bo to stwarza ogromne zagrożenie – przypomina podinsp. Stanisławska.

Postawa zmotoryzowanych przemieszczających się w pobliżu Zielonej Góry dowodzi wysokiej kultury jazdy oraz znajomości i respektowania prawa drogowego przez kierowców z regionu. Błyskawiczna organizacja przejazdu i otwarcie przestrzeni między samochodami na zablokowanej trasie znacząco wpłynęły na sprawność działań mających na celu zapewnienie opieki poszkodowanym. Z perspektywy stróżów prawa takie modelowe zachowanie powinno stać się regułą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego bez względu na okoliczności.

Korytarz życia utworzony przez samochody osobowe i ciężarowe na trasie szybkiego ruchu S3, widoczny pod wiaduktem. Kierowcy wzorowo rozjechali się na boki, tworząc wolną przestrzeń dla służb ratunkowych, co pozwoliło sprawnie udzielić pomocy poszkodowanym, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
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