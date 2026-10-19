Historyczna Zielona Góra na taśmie filmowej

Gazeta Lubuska przekazała książnicy film z 1958 roku nakręcony w Zielonej Górze, mówi dziennikarz Leszek Kalinowski. Przypadkowe znalezisko okazało się historycznie bezcenne.

Na początku obawialiśmy się, że będą to jakieś przemówienia. Okazało się jednak, że jest to film z Festynu Prasowego w 1958 roku. Odbyło się wiele imprez sportowych, rekreacyjnych... Były też koncerty, na których grały największe ówczesne gwiazdy.

Zdigitalizowany i wyczyszczony film będzie można zobaczyć w Bibliotece, zaprasza dyrektor Andrzej Buck.