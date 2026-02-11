HydroJam wraca. Jam session w pałacowych wnętrzach

HydroJam to wydarzenie, które łączy koncert z otwartą formułą jam session. Najpierw na scenie zaprezentuje się zespół Firley, a po występie przestrzeń oddana zostanie muzykom z publiczności – wystarczy instrument i chęć wspólnego grania.

Firley zaprezentuje autorski materiał inspirowany klasycznym rockiem i alternatywą, nie zabraknie też znanych coverów oraz debiutanckiego singla „Zamach”. Organizatorzy podkreślają, że HydroJam to nie tylko koncert, ale przede wszystkim spotkanie ludzi połączonych pasją do muzyki i improwizacji.

Wydarzenie odbędzie się 27 lutego o godzinie 18:00 w Pałacu w Starym Kisielinie.