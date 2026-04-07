Jak być bliżej gwiazd kina?

O zadaniach jakie stać będą przed chętnymi mówi Magda Faron z Biblioteki Norwida w Zielonej Górze.

Rozwieszanie plakatów, wskazywanie gościom miejsc, gdzie odbywają się spotkania i seanse, pomagają przy organizacji sali, no i informują na bieżąco o repertuarze.

Dla wolontariuszy to też szansa, by z bliska zobaczyć gwiazdy kina.

Uczestniczą w spotkaniach z aktorami, czy reżyserami, a są to zawsze spotkania inspirujące. Oczywiście można zrobić sobie zdjęcie, czy zdobyć autograf. No i wolontariusze także są obecni na seansach i mogą oglądać filmy.

Dla wielu ważny jest również certyfikat uczestnictwa w festiwalu jako wolontariusz. To także będzie zapewnione.

Wolontariusz dostaje certyfikat podpisany przez dyrektora festiwalu. Jest on ważny dla tych, którzy starają się o studia. Może też dołożyć trochę punktów, do różnego rodzaju klasyfikacji końcowo-rocznych.

Kozzi Film Festiwal potrwa od 22 do 30 maja. W tym roku patronami są Ewa Dałkowska, Andrzej Wajda i Maciej Kozłowski.