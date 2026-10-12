Kierowca mercedesa gnał 121 km/h. Słony mandat za brawurę na drodze

Policyjny wideorejestrator uwiecznił niebezpieczną jazdę

Funkcjonariusze drogówki z Nowej Soli interweniowali wobec kierowcy luksusowego auta, który drastycznie złamał limity prędkości. Całe zdarzenie miało miejsce na odcinku łączącym Nową Sól z Przyborowem.

Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec gminy Otyń, który rozpędził maszynę do 121 km/h, ignorując obowiązujące tam ograniczenie do 60 km/h. Oznaczało to, że pojechał o 61 km/h za szybko. Całą sytuację bezbłędnie uchwyciła policyjna kamera.

Dotkliwe konsekwencje dla 48-latka

Taka bezmyślność na drodze musiała spotkać się z odpowiednią reakcją. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych, a jego konto powiększyło się o 14 punktów karnych.

Dodatkowo policjanci natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy, pozbawiając go możliwości prowadzenia pojazdów na najbliższy kwartał.

- Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących ograniczeń – zaznaczyła st. asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Nowe przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy

Mundurowi przypominają, że od 3 marca 2026 roku weszły w życie nowe uregulowania. Pozwalają one na odebranie uprawnień za jazdę o 50 km/h szybciej niż pozwalają znaki, nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych w trasie.

- Apelujemy o ostrożność na drodze. Każde niebezpieczne zachowanie za kierownicą może nieść za sobą poważne konsekwencje. Najważniejsze jest, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Aby tak się stało, kluczowe jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego – podkreśliła Sęczkowska-Sobol.

Niebezpieczna prędkość przyczyną tragedii

Funkcjonariusze niezmiennie alarmują, że to właśnie zbyt szybka jazda jest powodem najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń. Przypadek kierującego mercedesem to doskonały dowód na to, że bezmyślne wciśnięcie gazu może skutkować nie tylko utratą pieniędzy i dokumentów, ale też stanowić śmiertelne zagrożenie dla innych.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie