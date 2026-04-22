Klasa lotnicza może wrócić do „Lotnika”. W planach szkolenie przyszłych pilotów

Przywrócenie i rozwinięcie edukacji o profilu lotniczym — taki pomysł zaproponowali absolwenci zielonogórskiego „Lotnika”. Zakłada on nie tylko naukę ukierunkowaną na lotnictwo, ale także wprowadzenie nowych elementów programowych, które mają przygotować młodzież do pracy w tej branży. Wśród planów znajduje się również utworzenie laboratorium zarządzania kryzysowego, które pozwoliłoby uczniom zdobywać praktyczne umiejętności już na etapie szkoły średniej.

Inicjatywa jest odpowiedzią na prognozy dotyczące rynku pracy. W najbliższych latach zapotrzebowanie na pilotów i personel lotniczy ma znacząco wzrosnąć, co otwiera nowe możliwości dla systemu edukacji.

Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości uruchomienia klas już od przyszłego roku szkolnego.