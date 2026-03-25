Klimat świąt już niebawem na zielonogórskim deptaku

Jarmark Wielkanocny na zielonogórskim deptaku będzie trwał od 26 do 29 marca.

Na mieszkańców regionu będą czekać wystawcy, a na stoiskach wszystko co związane z Wielkanocą. Zaplanowano również sporo innych atrakcji.

Między innymi w piątek 27 marca odbędzie się smażenie jajecznicy z Ochotoniczymi Hufcami Pracy. Z kolei w sobotę 28 marca ruszy Kraszankowa Warsztatownia. Będzie można ozdobić doniczki i posiać rzeżuchę czy stowarzyć własną palemkę wielkanocną. Natomiast w niedzielę 29 marca w Kraszankowej Warsztatowni będą czekać przedstawiciele Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Dzieci będą miały okazję wykonać kreatywne papierowe dekoracje wielkanocne.