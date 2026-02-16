Kolejny tytuł Marcina Nitschke

W finale pokonał Jarosława Kowalskiego 3-1, choć początkowo 1-0 prowadził rywal.

Było to dziwne doświadczenie. Byłem mega przygotowany, trenowałem więcej niż zawsze. Jarek Kowalski bardzo mocno zaskoczył. Zwykle gra wolno, jest bardzo doświadczony. Ale co istotne, pokazał w tym pojedynku prawdziwy kunszt. Ja musiałem sporo pozmieniać.

Nitschke był organizatorem mistrzostw, które odbywały się w jego akademii. Jak łączy role organizatora i zawodnika?

Ja się wyłączam. To jest taka synergia, naczynia połączone. Nigdy nie będę mógł w stu procentach skupić się wyłącznie na grze. Zawsze będzie tak, że tu będzie śrubka przeszkadzała, tutaj fotelik źle ustawiony, albo nieumyte okna. Natomiast trzeba to wyłączać. To kolejny taki turniej, więc to kwestia przyzwyczajenia.

Brązowy medal wywalczył Rafał Górecki z Warszawy.