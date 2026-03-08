Wybuch butli z gazem w Nowej Soli! Ranny mężczyzna, ewakuacja mieszkańców

Dramatyczne chwile przy ul. Staszica

Do wybuchu doszło przed godziną 15:00. Jak informuje RMF FM, w mieszkaniu znajdował się mężczyzna, który doznał poparzeń twarzy i rąk i został przewieziony do szpitala .

Z relacji straży pożarnej wynika, że po przyjeździe służb nie było już pożaru, ale konieczne było zabezpieczenie całego obiektu.

Ewakuacja mieszkańców. „Okna i ściany uszkodzone”

Łącznie ewakuowano 29 osób z dwukondygnacyjnego budynku. Lokalne media opisują, że siła wybuchu była duża. „Uszkodzone okna i ściany” — podaje Nowa Sól Nasze Miasto .

Eksplodował gaz wydobywający się z butli propan‑butan, a strażacy musieli zabezpieczyć cały obiekt .

Czy budynek jest bezpieczny? Decyzja nadzoru budowlanego

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak, budynek nie został uszkodzony w sposób zagrażający konstrukcji. Mieszkańcy mogli stopniowo wracać do swoich lokali.

Decyzję o powrocie mieszkańców podjęto po oględzinach inspektora nadzoru budowlanego, Służby czekały na ostateczną opinię nadzoru, zanim pozwolono ludziom wrócić do mieszkań .

Co było przyczyną eksplozji?

Wszystkie źródła zgodnie podają, że doszło do wybuchu butli z gazem propan‑butan. Policja i straż pożarna prowadzą czynności wyjaśniające.

Na razie nie wiadomo, czy doszło do rozszczelnienia instalacji, niewłaściwego użytkowania butli czy innej awarii.

