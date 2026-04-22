Konkurs dla uczniów szkół średnich na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski z okazji swojego 25-lecia organizuje konkurs skierowany do młodzieży ze szkół średnich. Jego celem jest pobudzenie kreatywności oraz zachęcenie uczniów do uważnego spojrzenia na otoczenie i szukania realnych rozwiązań problemów, które ich dotyczą.

Uczestnicy mogą pracować w zespołach liczących do pięciu osób wraz z opiekunem. Forma projektu jest w pełni dowolna – może to być aplikacja, makieta, prototyp urządzenia, kampania społeczna lub inna inicjatywa odpowiadająca na zidentyfikowany problem.

Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się budżet ani zaawansowanie technologiczne, lecz pomysłowość, sens rozwiązania i jego potencjalne zastosowanie w praktyce.

Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do zaprezentowania swoich projektów podczas finału, który odbędzie się 14 czerwca 2026 roku w ramach Festiwalu Nauki w Zielonej Górze. Na zwycięzców czeka łączna pula nagród w wysokości 7 tysięcy złotych.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 25 maja 2026 roku.