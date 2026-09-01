Kto poniesie konsekwencje po "zadymie" na trybunach?

Klub jest w tym momencie w trakcie sondowania możliwości.

Nie skończy się na zwykłym upomnieniu. Muszę tak szczerze powiedzieć. Umowa z tą firmą została już przekazana do naszych prawników, którzy wyniosą możliwie jak największe konsekwencje i umożliwić zadośćuczynienie poszkodowanym.

​Zielonogórska policja, jak mówi młodszy aspirant Anna Baran postawiła pierwsze zarzuty w tej sprawie.

Jedna osoba usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych.

Klub tymczasem czeka na pełen raport firmy ochroniarskiej z tego dnia.