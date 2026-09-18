Pociągi stanęły. Poważna awaria na kluczowej trasie

Awaria sieci trakcyjnej zablokowała odcinek Toporów-Świebodzin

Na linii kolejowej nr 3 doszło w piątek do poważnych problemów infrastrukturalnych. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że usterka sieci trakcyjnej i pantografu w składzie relacji Warszawa Wschodnia–Frankfurt wymusiła całkowite wstrzymanie ruchu między Toporowem a Świebodzinem. Służby techniczne przewoźnika i PKP PLK działają na miejscu awarii. Ekipy pracują nad przywróceniem przejezdności trasy, jednak dokładny czas zakończenia prac naprawczych pozostaje na ten moment nieznany.

Zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi dalekobieżne i regionalne

Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na wstrzymanym odcinku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która obsługuje zarówno połączenia regionalne, jak i dalekobieżne. Oznacza to dodatkowe przesiadki oraz wydłużony czas podróży dla osób zmierzających w stronę Frankfurtu, a także pasażerów przemieszczających się lokalnie po województwie lubuskim. Przedstawiciele PKP PLK radzą podróżnym, aby na bieżąco monitorowali komunikaty i byli gotowi na ewentualne opóźnienia w rozkładzie jazdy.

Gdzie znaleźć bieżące komunikaty o opóźnieniach pociągów?

Osoby planujące podróż na tej trasie powinny regularnie sprawdzać Portal Pasażera. Właśnie tam publikowane są aktualne i szczegółowe informacje o zmianach w rozkładzie jazdy. Znajdują się tam również wiadomości od przewoźników na temat kursowania zastępczych autobusów oraz ewentualnych modyfikacji tras z powodu awarii.

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