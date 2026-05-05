Leczyła zęby, których... nie było. 59-letnia dentystka oszukała państwo na setki tysięcy złotych

Fikcyjne zabiegi w IKP. Pacjenci zdemaskowali dentystkę

Wszystko wyszło na jaw dzięki czujności osób, które w 2022 roku zaczęły uważnie przeglądać swoje Internetowe Konta Pacjenta. Ze zdumieniem odkryto w systemie procedury medyczne, rzekomo zrealizowane w gabinecie stomatologicznym, a które nigdy nie miały miejsca. To dało początek szeroko zakrojonemu śledztwu.

– W latach 2017–2022 oskarżona miała wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej świadczenia zdrowotne, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. W ten sposób wyłudzała pieniądze z NFZ – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

Za popełnione przestępstwa 59-letniej lekarce grozi obecnie kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Ogromna skala procederu. Śledczy przesłuchali 700 świadków

Działania operacyjne w tej sprawie prowadziły wspólnie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jak się szybko okazało, rozmiar nadużyć był wprost porażający.

– Ustalono, że dentystka w tym okresie udzieliła świadczeń ponad 2 700 pacjentom. W przypadku 682 osób stwierdzono nieprawidłowości, które mogły skutkować wyłudzeniem refundacji – poinformował nadkom. Maciej Kimet z lubuskiej policji.

Aby dokładnie zbadać wszystkie nieścisłości, mundurowi musieli wezwać na przesłuchania przeszło 700 osób.

Akt oskarżenia w sądzie. Możliwe kolejne zarzuty dla stomatolog

Sprawa znalazła już swój wstępny finał w postaci aktu oskarżenia, który został skierowany do wymiaru sprawiedliwości. To jednak nie zamyka tematu, ponieważ organy ścigania wciąż weryfikują kolejne tomy dokumentacji medycznej. Materiały dotyczące innych ewentualnych wyłudzeń wyodrębniono do osobnego śledztwa, co oznacza, że lista zarzutów może się jeszcze wydłużyć.

Apel policji. Sprawdź swoje Internetowe Konto Pacjenta

Przedstawiciele organów ścigania nieustannie przypominają pacjentom o konieczności kontrolowania swojej medycznej kartoteki w sieci, aby szybko wychwytywać podobne anomalie.

– Osoby, które zauważą nieprawidłowości w rozliczeniach wizyt, mogą zgłosić się do najbliższej jednostki Policji lub do Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp. – podkreśliła prok. Antonowicz.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie