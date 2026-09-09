Martwy 47-latek na parkingu w Zielonej Górze. Obok ciała leżała broń myśliwska

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-09 18:40

W środę rano na parkingu przy ulicy Poznańskiej w Zielonej Górze odkryto zwłoki 47-latka. Przyczyną śmierci mężczyzny okazała się rana postrzałowa, a tuż obok ciała zabezpieczono broń. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą dochodzenie mające ustalić szczegóły tej tragedii.

Srebrny radiowóz policji stoi na tle gęstych, zielonych drzew. O tragedii w Zielonej Górze przeczytasz na Eska Zielona-Góra.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Ciało z raną postrzałową w Zielonej Górze. Policja i prokurator na miejscu

Zgłoszenie o ciele w dzielnicy Chynów mundurowi odebrali krótko po siódmej rano. Odkryte na parkingu przy ulicy Poznańskiej zwłoki leżały w kałuży krwi, a nieopodal znaleziono broń myśliwską. „Mogę potwierdzić, że nie żyje mężczyzna w wieku 47 lat. Zginął na skutek postrzału z broni palnej” – przekazała Wirtualnej Polsce podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Okolica zdarzenia bezpośrednio graniczy z dużym terenem leśnym. Służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły oględziny. Technicy kryminalistyki pod nadzorem prokuratora badają teraz wszystkie okoliczności tragicznego zajścia.

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Ofiara to myśliwy z pozwoleniem. Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego

Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego wydał komunikat, w którym potwierdzono, że zmarły 47-latek był aktywnym myśliwym z zezwoleniem na broń myśliwską, choć nie należał do żadnego koła łowieckiego.

Przedstawiciele PZŁ dodali, że opisywane tragiczne zdarzenie rozegrało się na placu postojowym dokładnie przy siedzibie zielonogórskiego Zarządu Okręgowego związku. Śledztwo trwa.

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