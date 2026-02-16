Młodzi autorzy wkraczają do centrum!

„Powiedz coś” to autorska inicjatywa Młodzieżowa Rada Miasta w Zielonej Górze skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt zachęca młodych do dzielenia się swoją twórczością literacką – od poezji po inne formy słowa pisanego.

Prace można zgłaszać anonimowo lub pod własnym nazwiskiem. Teksty w formie papierowej można wrzucać do specjalnych skrzynek umieszczonych w szkołach średnich. Dostępna jest także forma elektroniczna – poprzez formularz online.

Wybrane utwory zostaną wydrukowane i zaprezentowane w przestrzeni zielonogórskiego deptaka, tak aby mogli zapoznać się z nimi także starsi mieszkańcy miasta.

Finał projektu odbędzie się 18 marca o godzinie 17:00 w Teatrze Lubuskim. Podczas wieczoru artystycznego na scenie zaprezentują się autorzy wyróżnionych tekstów oraz młode grupy teatralne.