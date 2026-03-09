Poranny lot balonem nad Zieloną Górą zakończył się katastrofą po tym, jak maszyna uderzyła w zabudowę mieszkalną przy ulicy Chrobrego.

Jeden z uczestników rejsu stracił życie po upadku z dużej wysokości na pobliskie zadaszenie.

po upadku z dużej wysokości na pobliskie zadaszenie. Dwóm pozostałym osobom udało się samodzielnie ewakuować.

Wypadek balonu w Zielonej Górze. Maszyna uderzyła w blok przy ulicy Chrobrego

Do tej tragicznej w skutkach sytuacji doszło w poniedziałek, 9 marca. Lecący niebezpiecznie nisko statek powietrzny nagle zderzył się z budynkiem mieszkalnym. Według ustaleń dziennikarzy Radia ESKA, z uszkodzonego sprzętu samodzielnie zdołało wydostać się dwóch uczestników feralnego lotu. Trzecia osoba przebywająca na pokładzie nie zdołał się uratować.

Siła uderzenia sprawiła, że pasażer runął z dużej wysokości. Ratownicy natychmiast przystąpili do przeczesywania najbliższej okolicy, licząc na odnalezienie poszkodowanego jeszcze przy życiu. Niestety wkrótce służby natrafiły na ciało zaginionego leżące na dachu sąsiedniego obiektu mieszkalnego. Medycy błyskawicznie przystąpili do zabiegów resuscytacyjnych, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe i stwierdzono zgon mężczyzny.

Śledztwo w sprawie katastrofy balonu. Komisja lotnicza bada przyczyny tragedii

Obszar zdarzenia natychmiast otoczyły patrole policyjne, a swoje działania na miejscu rozpoczął prokurator. Najważniejszym celem organów ścigania jest w tym momencie precyzyjne odtworzenie łańcucha zdarzeń prowadzącego do katastrofy. Teren pozostaje wygrodzony, aby zabezpieczyć wszelkie możliwe dowody materialne.

Do wyjaśniania zagadki włączyła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, jako instytucja właściwa dla tego typu incydentów. Biegli skrupulatnie sprawdzą kondycję techniczną sprzętu oraz przeanalizują pełne parametry lotu. Eksperci przeprowadzą szczegółowe przesłuchania pilota oraz drugiego ocalałego uczestnika rejsu. To właśnie ich relacje mają pomóc w zrozumieniu decyzji podejmowanych w koszu tuż przed uderzeniem w elewację budynku.