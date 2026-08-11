Młodzi przejmują Plac Teatralny

Klaudia Mazurek
2026-08-11 14:13

W środę, 12 sierpnia, Plac Teatralny w Zielonej Górze wypełni się młodzieńczą kreatywnością i pomysłami na przyszłość miasta. Na mieszkańców czekają warsztaty, wspólne malowanie i przestrzeń do rozmów.

malarstwo
Autor: Pexels.com

Wydarzenie potrwa od godziny 14:00 do 17:00. Jedną z głównych atrakcji będzie happening malarski – na placu pojawią się cztery duże podobrazia, które uczestnicy będą mogli wspólnie wypełnić własnymi pomysłami i interpretacjami młodości.

Nie zabraknie również strefy relaksu, gdzie będzie można odpocząć na leżakach przy darmowej kawie. To także okazja, żeby porozmawiać z zespołem Urban Lab o pomysłach na Zieloną Górę i o tym, jak mieszkańcy mogą angażować się w zmiany zachodzące w mieście.

Organizatorzy zapowiadają także przestrzeń do swobodnych rozmów i artystycznej ekspresji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.