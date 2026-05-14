Młodzież włącza się w pomoc osobom niewidomym

Nowe porozumienie zakłada rozwój działań wolontariackich wśród uczniów OHP. Młodzież będzie uczestniczyć w inicjatywach skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących, a także w wydarzeniach integracyjnych organizowanych wspólnie z Fundacją Szansa – Jesteśmy Razem.

W ramach współpracy młodzi wolontariusze mają nie tylko pomagać w codziennych aktywnościach i wydarzeniach, ale również zdobywać doświadczenie społeczne i uczyć się empatii poprzez bezpośredni kontakt z podopiecznymi fundacji.

Jak podkreślają przedstawiciele instytucji, projekt ma wymiar zarówno praktyczny, jak i wychowawczy – ma wspierać rozwój wrażliwości społecznej oraz zachęcać młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz innych.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.