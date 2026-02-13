Moje ciało, moje granice – warsztaty dla kobiet

Warsztaty w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA skupią się na stawianiu granic psychologicznych i cielesnych, przez zgodę jako proces, po neurobiologię bliskości, pożądanie, napięcie ciała i wpływ stresu na funkcjonowanie seksualne.

To unikalne połączenie psychologii i fizjoterapii uroginekologicznej pozwala uczestniczkom spojrzeć na seksualność w pełnym wymiarze – biologicznym, psychologicznym i relacyjnym.

Podczas spotkania uczestniczki dowiedzą się m.in., jak: rozpoznawać i stawiać własne granice, budować poczucie komfortu i bezpieczeństwa w relacjach, rozumieć reakcje swojego ciała i napięcie mięśni dna miednicy, radzić sobie ze stresem, który wpływa na funkcjonowanie seksualne.

Warsztaty są otwarte dla kobiet z całego regionu. To okazja, by w bezpiecznej atmosferze porozmawiać o tym, co dla wielu bywa tematem tabu, i zdobyć praktyczne narzędzia do lepszego rozumienia siebie i swojego ciała.

Spotkanie już w poniedziałek (16.02.) o 17:30 w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze.