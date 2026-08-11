Muzyka dawna wraca do Lubuskiego

Festiwal zainauguruje koncert w oficynie pałacowej w Brodach. W tegorocznym programie znalazły się między innymi recitale, koncerty kameralne, muzyka wokalna i większe składy instrumentalne. Wydarzenia odbędą się między innymi w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.

„Muzyka w Raju” sięga po repertuar powstający od średniowiecza aż po XIX wiek, ale przedstawia go w sposób odpowiadający współczesnym odbiorcom. Szczegółowy program i informacje o koncertach można znaleźć na stronie festiwalu.