Muzyka dawna wraca do Lubuskiego

Klaudia Mazurek
2026-08-11 14:14

Koncerty w zabytkowych wnętrzach, muzyka średniowieczna i barokowa oraz artyści z różnych części świata – 24. edycja festiwalu „Muzyka w Raju” rozpocznie się już 12 sierpnia.

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Autor: Pexels.com

Festiwal zainauguruje koncert w oficynie pałacowej w Brodach. W tegorocznym programie znalazły się między innymi recitale, koncerty kameralne, muzyka wokalna i większe składy instrumentalne. Wydarzenia odbędą się między innymi w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.

„Muzyka w Raju” sięga po repertuar powstający od średniowiecza aż po XIX wiek, ale przedstawia go w sposób odpowiadający współczesnym odbiorcom. Szczegółowy program i informacje o koncertach można znaleźć na stronie festiwalu.