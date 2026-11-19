Historię budzącego emocje posta, który pojawił się na facebookowym profilu „Dzikie Kaczki”, szczegółowo przybliżyła „Wirtualna Polska”. Redakcja zebrała opinie komentujących oraz racje łowczych, którzy ostrzegają przed rosnącym niebezpieczeństwem, jakie dla lokalnej fauny stanowią szopy pracze. Na opublikowanym kadrze widać łowcę i 14 martwych osobników tego gatunku. Z dołączonej relacji wynika, że jeden myśliwy odstrzelił wszystkie te zwierzęta w zaledwie trzy godziny na trzystumetrowym odcinku. Samo polowanie miało miejsce w rejonie Zielonej Góry, na obszarze przylegającym do wiekowych drzew oraz upraw kukurydzy.

Twórca publikacji zaakcentował ogromne natężenie obecności tych czworonogów w tamtym rejonie. Według niego tak liczna reprezentacja drapieżników na małym terenie dowodzi istnienia głębokiego kryzysu ekologicznego. „Nigdy w znanej historii na terenie Polski drapieżne ssaki nie żyły w tak wysokich zagęszczeniach” - napisano na profilu „Dzikie Kaczki”.

Wpis zawiera również ocenę, zgodnie z którą do obecnej katastrofy w przyrodzie doprowadziły trwające latami zaniechania w redukcji liczebności szopów. Autor zarzucił instytucjom odpowiedzialnym za ochronę środowiska brak realnych rozwiązań oraz nadmierną biurokrację, ostro krytykując ich dotychczasową postawę.

Sonda Widziałeś/aś kiedyś na żywo szopa pracza? Tak Nie

Odstrzał szopów praczy pod Zieloną Górą podzielił internautów. Dlaczego ten gatunek jest groźny?

Kadr z polowania natychmiast wywołał gorącą dyskusję. W ciągu zaledwie 12 godzin od momentu udostępnienia pod postem zgromadzono około 1350 wpisów, a komentujący wyraźnie podzielili się na dwie grupy. Jedna strona pochwaliła postawę łowczego i uznała redukcję gatunku za właściwą metodę obrony lokalnego ekosystemu, natomiast druga wyraziła wściekłość na widok zabitych stworzeń, zarzucając strzelcowi bezwzględność.

Osoby sprzeciwiające się polowaniom argumentują, że zwierzęta te nie mogą płacić życiem za dawne decyzje ludzi, którzy przetransportowali je na nasz kontynent. Zdaniem tej grupy zamiast odstrzału powinno się stosować odławianie, zabiegi sterylizacji oraz relokację szopów do specjalnych azyli. Z kolei osoby popierające kontrolę liczebności tych drapieżników wskazują, że skala zjawiska wykracza daleko poza to, co widać na pojedynczej fotografii.

Naturalnym środowiskiem szopa pracza jest Ameryka Północna, co oznacza, że w polskiej faunie stanowi on element obcy. Zwierzę to pojawiło się w Europie przez działania człowieka i z czasem zaczęło samodzielnie zajmować nowe terytoria. W naszym kraju największe skupiska tego gatunku odnotowuje się w zachodnich województwach, skąd stopniowo migruje on na wschód. Te wszystkożerne ssaki wykazują ogromne zdolności adaptacyjne, a w ich diecie oprócz owoców, owadów i małych organizmów znajdują się także ptasie jaja oraz pisklęta.

Przyrodnicy oraz członkowie kół łowieckich najbardziej obawiają się właśnie negatywnego oddziaływania tych drapieżników na lokalną faunę. „Szop to zwierzę inwazyjne. W Polsce nie żyło naturalnie” - tłumaczył w rozmowie z „Wirtualną Polską” Tomasz, myśliwy z zachodniej części kraju. Wypowiadający się dla portalu eksperci podkreślali także, że trudności w zastopowaniu ekspansji szopów wynikają z ich łatwego przystosowywania się do nowych miejsc, a same ssaki są nosicielami groźnych pasożytów.

Szop pracz niszczy gniazda rzadkich ptaków w Polsce. Spór o metody walki z gatunkiem inwazyjnym

To nie pierwszy raz, kiedy prowadzący stronę „Dzikie Kaczki” alarmują o szkodach wyrządzanych przez ten gatunek. Na początku listopada opublikowali oni wideo ukazujące drapieżnika, który w zaroślach wyjada zawartość ptasiego gniazda. Z opisu dołączonego do materiału wynika, że szop pracz doprowadził do zniszczenia lęgów w dwóch gniazdach rzadkich w skali kraju rybołowów.

Prowadzący profil ocenili w mediach społecznościowych, że takie szkody mogą znacząco utrudnić proces odbudowy populacji tego rzadkiego ptaka w naszym kraju. Dyskusja wywołana zdjęciem upolowanych zwierząt wykracza jednak poza sam fakt użycia broni i dotyka fundamentalnej kwestii metod obrony ekosystemu przed obcymi gatunkami. Łowczy ostrzegają, że brak radykalnych kroków doprowadzi do dalszego wzrostu liczby szopów kosztem rodzimych ptaków i małych zwierząt. Przeciwnicy używania broni przypominają z kolei o winie człowieka za sprowadzenie drapieżnika do Europy i apelują o wdrożenie bezkrwawych sposobów kontroli jego populacji.

Samo zdjęcie prezentujące 14 martwych osobników nie daje pełnego obrazu na temat liczebności tych ssaków w województwie lubuskim i nie pozwala ocenić realnych efektów tego polowania. Publikacja stanowi jednak wyraźny dowód na to, jak gigantyczne kontrowersje społeczne wywołuje kwestia radzenia sobie z inwazyjnymi gatunkami zwierząt.