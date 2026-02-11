Na gwiezdnym szlaku po Europie!

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego mogą sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej i umiejętność pracy w zespole. Konkurs „Na gwiezdnym szlaku” łączy klasyczny test wiedzy z dynamiczną rywalizacją drużynową i zadaniami wymagającymi logicznego myślenia oraz współpracy.

Rywalizacja odbędzie się w dwóch etapach. Etap szkolny zaplanowano na 24 marca i będzie miał formę testu. Najlepsi uczestnicy awansują do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 9 maja w formule gry zadaniowej inspirowanej tematyką Unii Europejskiej.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym indeksy na Uniwersytet Zielonogórski, wyjazd do Brukseli, wizyta w Sejmie RP oraz nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora.