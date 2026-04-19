Załamanie pogody! Służby w pełnej gotowości, pilne alerty dla mieszkańców

Nad Polskę napływa front z intensywnym deszczem i burzami

Alert RCB dla części woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego

Możliwe podtopienia i gwałtowne wzrosty poziomu rzek

Ostrzeżenia IMGW II stopnia dla trzech województw

Ostrzeżenia I stopnia dla czterech kolejnych regionów

Odprawa w MSWiA. Służby gotowe na nadejście burz

W niedzielę odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodów z kilku regionów kraju. Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wód Polskich.

Resort spraw wewnętrznych podkreśla, że wszystkie służby monitorują sytuację na bieżąco. Straż pożarna jest przygotowana do natychmiastowego reagowania, w tym do wysyłania dodatkowych sił do najbardziej zagrożonych regionów.

Ostrzeżenia IMGW drugiego i pierwszego stopnia. Gdzie będzie padać?

Z prognoz IMGW wynika, że front atmosferyczny w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, lokalnymi burzami oraz możliwością gwałtownego wzrostu poziomu wód w rzekach.

Dla województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego wydano ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia, które obowiązują do 20 kwietnia do godziny 15.00. Z kolei ostrzeżenia I stopnia dotyczą województw zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego.

W związku z opadami wydano również ostrzeżenia hydrologiczne dla dziewięciu województw. Obejmują one m.in. regiony zachodniej i centralnej Polski i obowiązują do poranka 21 kwietnia. Służby zwracają uwagę na ryzyko gwałtownych przyborów wody oraz lokalnych podtopień.

⚠️UWAGA⚠️⚠️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWOstrzeżenia meteorologiczne:Intensywne opady deszczustopień: 1prawd. 80%Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.… pic.twitter.com/zUh8wiBH3J— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 19, 2026

RCB wysyła SMS-y do Polaków. Zobacz treść komunikatu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu do mieszkańców zagrożonych obszarów. „Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – przekazano w komunikacie.