Załamanie pogody! Służby w pełnej gotowości, pilne alerty dla mieszkańców

Odprawa w MSWiA. Służby gotowe na nadejście burz
W niedzielę odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodów z kilku regionów kraju. Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wód Polskich.
Resort spraw wewnętrznych podkreśla, że wszystkie służby monitorują sytuację na bieżąco. Straż pożarna jest przygotowana do natychmiastowego reagowania, w tym do wysyłania dodatkowych sił do najbardziej zagrożonych regionów.
Ostrzeżenia IMGW drugiego i pierwszego stopnia. Gdzie będzie padać?
Z prognoz IMGW wynika, że front atmosferyczny w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, lokalnymi burzami oraz możliwością gwałtownego wzrostu poziomu wód w rzekach.
Dla województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego wydano ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia, które obowiązują do 20 kwietnia do godziny 15.00. Z kolei ostrzeżenia I stopnia dotyczą województw zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego.
W związku z opadami wydano również ostrzeżenia hydrologiczne dla dziewięciu województw. Obejmują one m.in. regiony zachodniej i centralnej Polski i obowiązują do poranka 21 kwietnia. Służby zwracają uwagę na ryzyko gwałtownych przyborów wody oraz lokalnych podtopień.
RCB wysyła SMS-y do Polaków. Zobacz treść komunikatu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu do mieszkańców zagrożonych obszarów. „Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – przekazano w komunikacie.