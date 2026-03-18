Napad na solarium w Świebodzinie. Zamaskowany sprawca groził nożem

Dramatyczne sceny rozegrały się 12 marca 2026 roku w jednym z solariów na terenie Świebodzina. Do lokalu wtargnął zamaskowany mężczyzna, który sterroryzował pracującą tam kobietę, grożąc jej niebezpiecznym narzędziem. Sprawca zażądał wydania gotówki i po chwili uciekł z utargiem wynoszącym niemal trzy tysiące złotych. O napadzie natychmiast poinformowano policję, która rozpoczęła intensywne poszukiwania nożownika.

Szybkie zatrzymanie nożownika. Policja ze Świebodzina odnalazła dowody

Sprawą rozboju w Świebodzinie zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego. Skrupulatna praca operacyjna i zebrane na miejscu ślady szybko przyniosły rezultaty, a jednym z kluczowych dowodów okazały się ubrania porzucone przez sprawcę po napadzie. Na podstawie analizy materiałów funkcjonariusze wytypowali podejrzewanego, którego udało się namierzyć i zatrzymać na terenie Torzymia. Współpraca z Prokuraturą Rejonową w Świebodzinie pozwoliła na szybkie postawienie mężczyźnie zarzutów.

20 lat więzienia za rozbój z nożem. Sąd aresztował podejrzanego

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd Rejonowy w Świebodzinie przychylił się do tego wniosku, umieszczając podejrzanego w areszcie na najbliższe miesiące. Mężczyźnie postawiono zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim jest nóż. Zgodnie z kodeksem karnym, za taki czyn grozi surowa kara, która może wynieść od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

7