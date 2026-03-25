Napad w gminie Brzeźnica. Sprawcami 31-latek i 71-latek

Brutalny napad w gminie Brzeźnica. 51-latek pobity pałką teleskopową

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 20 marca 2026 roku, na terenie gminy Brzeźnica koło Żagania. Miejscowy 51-latek został brutalnie zaatakowany przez dwóch napastników, którzy powalili go na ziemię. Sprawcy bili swoją ofiarę metalową pałką teleskopową, powodując poważne obrażenia. Jakby tego było mało, grozili mu również nożem, zapowiadając pozbawienie życia, po czym zabrali mu pieniądze i uciekli z miejsca zdarzenia.

Szybka akcja żagańskiej policji. Sprawcy napadu zatrzymani

Na zgłoszenie o napadzie natychmiast zareagowali policjanci z Żagania, którzy wysłali na miejsce kilka patroli. Zanim przyjechała karetka pogotowia, funkcjonariusze udzielili rannemu 51-latkowi niezbędnej pierwszej pomocy. Dzięki dobremu rozpoznaniu terenu i sprawnie przeprowadzonym działaniom, mundurowi bardzo szybko namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie tego rozboju. Okazali się nimi 31-latek oraz 71-latek, a policjanci zabezpieczyli również dowód w sprawie, czyli metalową pałkę teleskopową.

Areszt i surowe zarzuty. Napastnikom grozi 20 lat więzienia

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszeli poważne zarzuty. Prokurator oskarżył ich o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz kierowanie gróźb karalnych. W poniedziałek, 23 marca 2026 roku, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa 31-latkowi i 71-latkowi grozi surowa kara, nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

