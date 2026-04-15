Nasz człowiek wśród najlepszych na świecie

Decydujący pojedynek czwartej rundy eliminacji z Walijczykiem Jamie’m Jonesem wygrał 10:8, a śledził ten mecz trener i przyjaciel Kowalskiego Marcin Nitshke.

Mam ciary. Rozmawiam i rozmawiałem z Antkiem. Co istotne przed meczem napisał mi: "Do zobaczenia w Crucible Theatre". Antek tworzy historię. Ja widziałem i widzę ten jego błysk. Jest niesamowicie odporny, ma kapitalną psychikę.

Stawką tego pojedynku nie był tylko awans na mistrzostwa świata.

Ta czwarta runda pokazała, że postawił wszystko na jedną kartkę. Bo gdyby nie przeszedł dalej to wypadłby z Main Touru. Jakie on musiał mieć obciążenie? Samo to, że po wygranej się popłakał pokazuje, że w tym silnym i cwanym, rzecz jasna pozytywnie sportowcu, jest wciąż serce młodego człowieka.

Mistrzostwa rozpoczną się 18 kwietnia w Sheffiled. Losowanie par pierwszej rundy odbędzie się dwa dni wcześniej.