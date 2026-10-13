Naucz się samobadania i uratuj życie

Aleksandra Kanoniak
2026-10-13 7:36

Wiedza o raku piersi zaczyna się od badań! Jutro w ramach Różowego Października warsztaty samobadania.

rozowy
Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Całość w sali konferencyjnej lubuskiego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej.

Warsztaty skierowane są do pracownic oddziału jak i również do wszystkich mieszkanek regionu, które chcą nauczyć się prawidłowego samobadania piersi. 

Będzie można na fantomach poćwiczyć i przede wszystkim zobaczyć jak prawidłowo powinno się wykonywać samobadanie piersi bo być może robimy, ale czy robimy to prawidłowo?

Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Warsztaty już w środę 14 października. Początek o godzinie 10:00.  

ROLKI