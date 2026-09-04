Nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. Tuż za granicą czeka niezwykłe zoo pełne egzotycznych zwierząt

Czasami najlepszy pomysł na rodzinny wypad znajduje się znacznie bliżej, niż mogłoby się wydawać. Nie trzeba planować dalekiej podróży ani spędzać wielu godzin w samochodzie, żeby znaleźć się w miejscu pełnym egzotycznych zwierząt i zieleni.

Jedną z takich propozycji jest Tierpark Cottbus, czyli ogród zoologiczny w niemieckim Chociebużu. To miejsce, które można odwiedzać przez cały rok – również poza wakacyjnym sezonem.

Zwierzęta z różnych stron świata

Spacer po zoo to okazja, by zobaczyć zwierzęta, które na co dzień znamy przede wszystkim z filmów przyrodniczych i książek.

Na odwiedzających czekają między innymi słonie, tapiry, pingwiny, flamingi, lemury, surykatki, gibony, żubry, renifery czy konie Przewalskiego. Na terenie ogrodu znajdują się również liczne gatunki ptaków, zwierzęta drapieżne oraz mini zoo.

To sprawia, że wycieczka może zainteresować zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.

Oficjalny plan ogrodu pokazuje, jak różnorodny jest jego świat – można tu spotkać zwierzęta związane z Afryką, Azją, Amerykami i Europą.

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Polski język pomaga w zwiedzaniu

Dla polskich turystów ważną informacją jest to, że Tierpark Cottbus przygotował swoją stronę i materiały informacyjne również w języku polskim.

Polskie nazwy można znaleźć także na planie ogrodu zoologicznego, co znacznie ułatwia samodzielne zwiedzanie i odnalezienie poszczególnych wybiegów.

Tierpark Cottbus działa przez cały rok. Godziny otwarcia są dostosowane do sezonu – w miesiącach letnich ogród jest czynny dłużej, a zimą krócej, ale również wtedy można wybrać się na spacer wśród zwierząt.

Od listopada do lutego zoo jest otwarte od godziny 9.00 do 17.00, natomiast w sezonie wiosenno-letnim godziny zwiedzania są wydłużone. Aktualne informacje warto zawsze sprawdzić przed wyjazdem na oficjalnej stronie ogrodu.

Pomysł na rodzinny dzień

Na terenie Tierpark Cottbus znajdują się również place zabaw, miejsca piknikowe i punkty gastronomiczne. Dzieci mogą odwiedzić mini zoo, a ogród przygotowuje także zajęcia edukacyjne.

Co ciekawe, zajęcia w ramach „Szkoły w Zoo” mogą odbywać się również w języku polskim.

Jeśli więc szukacie pomysłu na weekendową lub jednodniową wycieczkę, warto rozważyć wizytę w Chociebużu. Egzotyczne zwierzęta, dużo zieleni i możliwość spędzenia czasu całą rodziną sprawiają, że Tierpark Cottbus może być ciekawym kierunkiem o każdej porze roku.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Tierpark Cottbus.