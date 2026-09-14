Nowy wiceprezydent Zielonej Góry

Ustępujący włodarz przyznaje, że chce po prostu odpocząć.

Powody są osobiste. Chcę troszeczkę odpocząć i spędzić więcej czasu z rodziną. Muszę też zadbać o swoje zdrowie. Wracam do aktywności sprzed prezydentury. Pozostałem w gronie najbliższych współpracowników prezydenta Pabierowskiego. Mówimy tu o obszarze bezpieczeństwa.

Przed Winieckim ważne miesiące związane m.in. z pozyskiwaniem europejskich środków.

Wyzwań przed Zieloną Górą bardzo dużo zwłaszcza związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ostatnią tak dostatnią dla miasta i regionu. Zatem trzeba bardzo ostrożnie, mądrze i w sposób wyważony zaplanować priorytety na wydatkowanie środków unijnych do roku 2034 i dalej.