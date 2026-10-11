Pakistańczyk bez biletu i dokumentów zatrzymany w pociągu z Berlina do Przemyśla. Szybko wrócił do Niemiec

Interwencja służb w pociągu Berlin-Przemyśl

Sytuacja miała miejsce we wtorek, 7 października, na stacji kolejowej w Zielonej Górze. Kierowniczka pociągu PKP Intercity, kursującego na trasie z Berlina do Przemyśla Głównego, zaalarmowała dyżurnego Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei o obecności podróżnego bez opłaconego przejazdu.

Zareagowano błyskawicznie, wysyłając patrol SOK na miejsce. Funkcjonariusze ustalili tożsamość gapowicza, którym okazał się 20-letni Pakistańczyk. Wkrótce wyszło na jaw, że brak biletu to najmniejszy problem mężczyzny.

Nielegalny pobyt Pakistańczyka w Polsce

Z komunikatu Straży Ochrony Kolei wynika, że obcokrajowiec nie dysponował żadnymi dokumentami potwierdzającymi prawo do przebywania w Polsce. W konsekwencji funkcjonariusze SOK przekazali go w ręce strażników z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście.

Przedstawiciele Straży Granicznej dokładnie sprawdzili status migranta. Potwierdzono, że 20-latek nie posiadał wizy ani żadnego innego zaświadczenia pobytowego, które zezwalałoby na legalny wjazd i pobyt na terytorium naszego kraju.

Pakistańczyk wydalony do Niemiec

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zaznacza, że wycieczka Pakistańczyka została przerwana wkrótce po przekroczeniu polskiej granicy. Po zatrzymaniu i niezbędnych procedurach, imigrant trafił z powrotem do Niemiec w ramach readmisji.

To zdarzenie stanowi dowód na skuteczną współpracę pomiędzy Strażą Ochrony Kolei a Strażą Graniczną w zwalczaniu nielegalnej migracji i monitorowaniu legalności przebywania obcokrajowców w Polsce.

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