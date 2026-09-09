Polscy uczniowie w czołówce Europy

W Unii Europejskiej lepsza była tylko Estonia i Finlandia.

Z takich rezultatów cieszy się Paweł Zapeński, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Dobra tendencja utrzymuje się, ale nie wolno osiąść na laurach:

Polska szkoła potrzebuje zmian, potrzebuje nowoczesności i właśnie to się dzieję. Należy się cieszyć, ale trzeba też dbać o to, żeby nauczyciele byli dobrze przygotowani do tego, by wynik był jeszcze wyższy.

Najnowsze badania były przeprowadzane pod kątem nauk przyrodniczych.