Postapo zamiast nudy. Zimowa Czytelnia Norwida rusza w ferie!

Tegoroczna edycja Zimowej Czytelni Norwida odbywa się pod hasłem „Postapo – wszystko będzie dobrze” i przenosi uczestników do nietypowego, wyobrażonego świata po wielkiej katastrofie. W programie znalazły się m.in. warsztaty plastyczne, gry, projekcje filmowe oraz zajęcia tematyczne, które łączą zabawę z twórczym myśleniem.

Zajęcia rozpoczną się 16 lutego i będą odbywać się zarówno w głównym gmachu biblioteki, jak i w jej filiach. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki.