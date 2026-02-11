Postapo zamiast nudy. Zimowa Czytelnia Norwida rusza w ferie!

Klaudia Mazurek
2026-02-11 7:57

Warsztaty, gry i filmowe seanse w klimacie świata po katastrofie – Zimowa Czytelnia Norwida zaprasza dzieci i młodzież na ferie pełne wyobraźni i kreatywnej zabawy.

ferie zimowe

Autor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

Tegoroczna edycja Zimowej Czytelni Norwida odbywa się pod hasłem „Postapo – wszystko będzie dobrze” i przenosi uczestników do nietypowego, wyobrażonego świata po wielkiej katastrofie. W programie znalazły się m.in. warsztaty plastyczne, gry, projekcje filmowe oraz zajęcia tematyczne, które łączą zabawę z twórczym myśleniem.

Zajęcia rozpoczną się 16 lutego i będą odbywać się zarówno w głównym gmachu biblioteki, jak i w jej filiach. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki. 