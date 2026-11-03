Potrącenie na pasach w Żarach. Samochód uderzył w 62-latka na środku jezdni

Wypadek na ulicy Okrzei w Żarach. Potrącony 62-latek na pasach

Wypadek miał miejsce we wtorek, 27 października, w Żarach przy ulicy Okrzei. Przez oznakowane przejście przechodził tam 62-letni pieszy. Jak ustalili funkcjonariusze policji, mężczyzna zdołał już pokonać część drogi i był na środku jezdni, kiedy uderzył w niego pojazd.

Samochodem osobowym kierowała 38-letnia mieszkanka Żar. Uderzenie okazało się na tyle mocne, że poszkodowany pieszy doznał obrażeń ciała, przez co całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

- Dokładny przebieg zdarzenia i jego okoliczności są ustalane przez policjantów pod nadzorem prokuratury - przekazała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Policja w Żarach publikuje nagranie z potrącenia pieszego

Funkcjonariusze udostępnili w sieci nagranie z kamer monitoringu, które zarejestrowały moment uderzenia. Wideo jednoznacznie pokazuje, że pieszy przeszedł już połowę przejścia na drugą stronę ulicy, gdy z dużą prędkością wjechało w niego nadjeżdżające auto.

Publikacja materiału wideo ma służyć jako przestroga dla innych uczestników ruchu. Policjanci zaznaczają, że zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców przed pasami pozwala uniknąć tego typu niebezpiecznych sytuacji.

38-letnia kierująca z Żar straciła prawo jazdy po wypadku

Po tym groźnym zdarzeniu mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu prawa jazdy 38-latce siedzącej za kierownicą. Teraz mieszkanka Żar musi poczekać na finał postępowania, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.

- Z uwagi na obrażenia powstałe u pieszego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Kierującej zatrzymano prawo jazdy. Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury - poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś.

Apel policji w Żarach do kierowców i pieszych o ostrożność

Mundurowi po raz kolejny przypominają zmotoryzowanym o konieczności zachowania czujności w rejonie pasów. Dojeżdżając do takiego miejsca, kierujący powinni zwolnić i być gotowi do całkowitego zatrzymania auta.

- Kierujący, zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub na nie wchodzącemu. Kierowca musi liczyć się z obecnością pieszych i dostosować prędkość tak, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo - podkreśla mł. asp. Żaneta Kumoś.

Stróże prawa kierują również swoje słowa do samych pieszych, którzy mimo pierwszeństwa na pasach muszą bacznie obserwować drogę i upewnić się, że wejście na jezdnię jest w pełni bezpieczne. Przykład z Żar dobitnie udowadnia, że wystarczy ułamek sekundy, aby doszło do groźnego w skutkach wypadku.

5

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie