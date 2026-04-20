Informację o pożarze w szpitalnym budynku przy ul. Księdza Andrzeja Kostki we Wschowie straż pożarna otrzymała w poniedziałek (20.04) o godz. 13.39. Ogień pojawił się na nieużytkowym poddaszu budynku z XIX w. Na miejscu pracuje 18 zastępów straży pożarnej. – 35 osób znajdujących się poniżej poddasza zostało ewakuowanych na inne oddziały. Ogień jest pod kontrolą i nie rozprzestrzenia się na dalsze części budynku. Pożar jest dogaszany. Nikt w nim poważnie nie ucierpiał – powiedział rzecznik.

Czytaj też: Potężny wybuch w Maniowach. Budynek sportowy legł w gruzach. Strażacy przeszukują gruzowisko

Dodał, że nie było konieczności ewakuacji pacjentów poza budynek. Przyczyna pożaru nie jest znana. Po zakończeniu działań gaśniczych rozpocznie się jej ustalanie. Zajmie się tym policja wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa.