Pożar w DPS w Szczawnie. Kilkanaście zastępów straży walczy z ogniem

Walka z żywiołem i ranni pensjonariusze

W sobotę, 21 lutego, w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie wybuchł groźny pożar. Na miejscu natychmiast zaroiło się od służb ratunkowych, w tym straży pożarnej, policji i zespołów medycznych. Jak podaje RMF FM, bilans zdarzenia to dziesięć osób poszkodowanych. Priorytetem akcji jest obecnie ewakuacja aż 96 mieszkańców placówki, których życie i zdrowie znalazło się w niebezpieczeństwie.

Jeszcze przed przybyciem pierwszych wozów strażackich, odpowiedzialną postawą wykazał się personel DPS-u, rozpoczynając wyprowadzanie podopiecznych z zagrożonego budynku. Strażacy precyzują, że trzy osoby odniosły lekkie oparzenia, a dwoje kolejnych pensjonariuszy uległo podtruciu dymem. Ogień wciąż stanowi poważne zagrożenie i nie został jeszcze ugaszony.

Sytuacja w powiecie krośnieńskim jest niezwykle napięta. Do walki z żywiołem skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej, które starają się opanować rozprzestrzeniający się ogień. Nad obiektem unoszą się gęste i ciemne kłęby dymu, co świadczy o intensywności pożaru. Akcja gaśnicza prowadzona jest w trudnych warunkach.

