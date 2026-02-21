Pożar w DPS w Szczawnie. Kilkanaście zastępów straży walczy z ogniem

D.P
2026-02-21 13:23

Dramatyczne sceny w województwie lubuskim. W miejscowości Szczawno płonie budynek Domu Pomocy Społecznej. Służby prowadzą akcję ratunkową, ewakuując niemal stu pensjonariuszy placówki. Są osoby ranne, w tym poparzone i podtrute dymem. Walka z żywiołem wciąż trwa.

Pożar w DPS-ie w Lubuskiem! Trwa dramatyczna ewakuacja. Są poszkodowani

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim/ Facebook

Walka z żywiołem i ranni pensjonariusze

W sobotę, 21 lutego, w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie wybuchł groźny pożar. Na miejscu natychmiast zaroiło się od służb ratunkowych, w tym straży pożarnej, policji i zespołów medycznych. Jak podaje RMF FM, bilans zdarzenia to dziesięć osób poszkodowanych. Priorytetem akcji jest obecnie ewakuacja aż 96 mieszkańców placówki, których życie i zdrowie znalazło się w niebezpieczeństwie.

Jeszcze przed przybyciem pierwszych wozów strażackich, odpowiedzialną postawą wykazał się personel DPS-u, rozpoczynając wyprowadzanie podopiecznych z zagrożonego budynku. Strażacy precyzują, że trzy osoby odniosły lekkie oparzenia, a dwoje kolejnych pensjonariuszy uległo podtruciu dymem. Ogień wciąż stanowi poważne zagrożenie i nie został jeszcze ugaszony.

Sytuacja w powiecie krośnieńskim jest niezwykle napięta. Do walki z żywiołem skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej, które starają się opanować rozprzestrzeniający się ogień. Nad obiektem unoszą się gęste i ciemne kłęby dymu, co świadczy o intensywności pożaru. Akcja gaśnicza prowadzona jest w trudnych warunkach.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
A*Teens wracają po ponad 20 latach! Mają chrapkę na Eurowizję 