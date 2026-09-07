(Prawie) śmiertelna zabawa

Krystian Machalica
2026-09-07 12:31

235 pacjentów trafiło na zielonogórski SOR w pierwszy weekend winobrania. 25 ​z nich było pod znacznym wpływem alkoholu.

Winobranie 2024. Na małej scenie wystąpił Jeden Osiem L
Autor: Honorata Szkudlarek

Jak mówi rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego Sylwia Malcher-Nowak, rekordzista mógł tego nie przeżyć.

To były osoby przewiezione w stanie upojenia alkoholowego. Trudno powiedzieć, że byli tylko pod wpływem. Najczęściej ten poziom przekraczał 3 promile. Już samo to zgodnie z prawidłami medycznymi jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Aczkolwiek większość tych osób jest zaprawiona w boju. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem. 

Warto dodać, że tego typu statystyki, są niechlubną, ale jednak normą.