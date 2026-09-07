(Prawie) śmiertelna zabawa

Jak mówi rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego Sylwia Malcher-Nowak, rekordzista mógł tego nie przeżyć.

To były osoby przewiezione w stanie upojenia alkoholowego. Trudno powiedzieć, że byli tylko pod wpływem. Najczęściej ten poziom przekraczał 3 promile. Już samo to zgodnie z prawidłami medycznymi jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Aczkolwiek większość tych osób jest zaprawiona w boju. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.