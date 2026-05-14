Rowerem po czysty las. Stowarzyszenie MTB Wzgórza Piastowskie w akcji

Klaudia Mazurek
2026-05-14 8:34

Miłośnicy dwóch kółek zamienią rowerowe ścieżki w teren ekologicznej akcji. Na Wzgórzach Piastowskich odbędzie się wspólne sprzątanie lasu połączone z aktywnością sportową i integracją uczestników.

Uczestnicy wydarzenia wyruszą rowerami w głąb lasu, gdzie będą porządkować trasy i okolice ścieżek rowerowych. Akcja ma nie tylko oczyścić teren, ale też zwrócić uwagę na problem odpadów pozostawianych w przestrzeni leśnej.

W programie przewidziano podział na grupy i wspólne poszukiwanie śmieci ukrytych wśród drzew i ścieżek. 

Chcemy zwrócić uwagę na to, że śmieci nadal pojawiają się w lesie i zależy nam, żeby dotrzeć z ich zbieraniem głębiej, tam gdzie rzadziej prowadzi się takie akcje. Zazwyczaj tego typu sprzątania odbywają się w pobliżu osiedli, a w środku lasu wciąż pozostają odpady. Każdy, kto zbierze choć jeden papierek, otrzyma w podziękowaniu kiełbaskę – mówi Kamil Wieczorek, prezes Stowarzyszenia MTB Wzgórza Piastowskie. 

Po zakończeniu sprzątania uczestnicy spotkają się przy ognisku integracyjnym. Wydarzenie rozpocznie się 17 maja o godzinie 12:00 przy parkingu obok amfiteatru na Wzgórzach Piastowskich. Dołączyć może każdy chętny. Warto zabrać ze sobą kask.