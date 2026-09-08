Ruszasz na grzyby autem? O tym pamiętaj!

Mieszkańcy regionu, którzy na grzyby ruszają samochodem nie mogą zostawić go gdziekolwiek. Auto powinno stanąć w wyznaczonym miejscu.

Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach jeśli nie ma wyznaczonych miejsc to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas zarówno dla służb leśnych jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.

Mówi Bartłomiej Magdziarz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Za parkowanie w lesie można dostać do 500 złotych mandatu.