Samochód uderzył w drzewo i stanął w ogniu. Nie żyją trzy osoby

W poniedziałek (8.06) trzy osoby poniosły śmierć w tragicznym wypadku, do którego doszło w pobliżu Sadzarzewic w gminie Gubin (woj. lubuskie). Samochód osobowy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Chwilę później pojazd stanął w ogniu. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego. Gdy pierwsi strażacy dotarli na miejsce, samochód był już całkowicie objęty płomieniami. Ogień przeniósł się także na pobliski las.

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– Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce. Został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć. Na miejscu paliło się około 3 arów lasu – relacjonuje rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak.

Strażacy opanowali pożar pojazdu oraz ugasili ogień, który objął fragment terenów leśnych. Mimo podjętych działań nie udało się uratować osób podróżujących samochodem.

Przyczyny i dokładny przebieg tragedii są obecnie wyjaśniane. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa również ustalanie tożsamości trzech ofiar śmiertelnych.