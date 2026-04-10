Seans filmowy z nutą tajemnicy

Mediateka Góra Mediów, mieszcząca się w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze, kontynuuje cykl „Seansu w ciemno”. Podczas spotkań widzowie oglądają film, którego tytuł pozostaje tajemnicą aż do rozpoczęcia projekcji. Organizatorzy udostępniają jedynie drobne wskazówki w mediach społecznościowych, co dodaje seansom elementu niespodzianki.

Po zakończeniu filmu odbywa się moderowana dyskusja z Oskarem Sienkiewiczem, podczas której uczestnicy mogą dzielić się interpretacjami fabuły oraz opiniami o obejrzanym filmie.

Cykl „Seans w ciemno” odbywa się regularnie w każdy drugi wtorek miesiąca. Najbliższe spotkanie już 14 kwietnia.