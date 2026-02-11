Szemrany biznes na nieczynnej stacji paliw. Celnicy i policjanci wkroczyli do środka

Likwidacja nielegalnego salonu gier w Zielonej Górze

Funkcjonariusze wkroczyli do lokalu i zastali mężczyznę grającego na automacie oraz osobę obsługującą nielegalne urządzenia. Przeprowadzone na miejscu eksperymenty potwierdziły, że automaty oferowały gry losowe, których wynik nie zależał od umiejętności gracza. O sprawie poinformowała w środę rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Ewa Markowicz.

Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?

- Osoba obsługująca lokal usłyszała zarzut pomocnictwa urządzania gier na automatach, a gracz zarzut uczestnictwa w takiej grze. Postępowanie w tej sprawie nie zostało zamknięte i trwa ustalanie innych osób związanych z procederem – poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Podczas kontroli, oprócz nielegalnych automatów, zabezpieczono telefony komórkowe, kamery, routery oraz gotówkę przeznaczoną na wypłaty wygranych – prawie 11 tys. zł.

Surowe kary za nielegalny hazard

Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grożą poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z przepisami, muszą się oni liczyć z karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności do lat trzech lub obiema tymi karami łącznie. Osoba grająca w nielegalne gry hazardowe może zostać ukarana grzywną do 120 stawek dziennych. Ostateczną decyzję o wysokości kary podejmuje sąd.

Dodatkowo, konsekwencje administracyjne dotyczą również właścicieli automatów. Ustawa przewiduje karę w wysokości 100 tys. zł za każdy nielegalny automat. Odpowiedzialność mogą ponieść także właściciele lokali, w których organizowane są nielegalne gry na automatach.

8

Sonda Grałeś kiedyś w gry hazardowe? Tak Nie Wolę się nie przyznawać