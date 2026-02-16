Te maile to oszustwo. Uważajcie!

Aleksandra Kanoniak
2026-02-16 6:44

Oszuści znów podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia!

Tym razem do mieszkańców trafiają wiadomości mailowe z których wynika, że mogą starać się o zwrot kosztów.

Na przykład za leczenie za granicą, za zakup okularów korekcyjnych. Nadawca tutaj podaje oczywiście fałszywy adres mailowy, ale pojawia się w takiej wiadomości logo Narodowego Funduszu Zdrowia, a także numer infolinii. 

Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kliknięcie w link i wypełnienie formularzy podanych przez oszustów może skończyć się utratą danych i pieniędzy.