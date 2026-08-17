To jego jedyny koncert w Polsce. Gwiazda muzyki elektronicznej zagra w Iłowej na Park Beats Festival!

21–22 sierpnia 2026 roku zabytkowy Park Dworski w Iłowej, uznany przez National Geographic Traveler za jeden z Cudów Polski, ponownie stanie się sceną Park Beats – jednego z najbardziej klimatycznych festiwali muzyki elektronicznej w kraju. Wydarzenie odbędzie się już po raz trzeci, łącząc światowej klasy muzykę z wyjątkową przestrzenią zabytkowego parku.

Największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie Paul Oakenfold – legenda światowej sceny muzyki elektronicznej. Park Beats będzie jedynym miejscem w Polsce, w którym artysta wystąpi w 2026 roku. Obok niego na scenie pojawią się również: Vini Vici, Blasterjaxx, MaRLo, Billy Gillies, Richard Durand, Ørjan Nilsen, Alex M.O.R.P.H., Skytech, Matt Bukovski, Westbam, Maciej Wowk oraz Kalwi & Remi.

Aktualny line-up znajdziecie na stronie parkbeats.com.pl