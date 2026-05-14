Tour de Pologne wraca do Lubuskiego po 24 latach!

Klaudia Mazurek
2026-05-14 8:45

Po ponad dwóch dekadach przerwy Tour de Pologne ponownie zawita do województwa lubuskiego. W 2026 roku jeden z etapów największego polskiego wyścigu kolarskiego zakończy się efektowną metą w Zielonej Górze, a trasa poprowadzi przez kluczowe miasta regionu.

Światowa czołówka kolarstwa wróci na lubuskie drogi w ramach 83. edycji Tour de Pologne. Oficjalnie potwierdzono, że w sierpniu 2026 roku region będzie gospodarzem jednego z etapów wyścigu, który zakończy się w Zielonej Górze. To pierwszy taki powrót po blisko 24 latach.

Etap lubuski zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku. Peleton wyruszy z Gorzowa Wielkopolskiego, a następnie przejedzie przez Strzelce Krajeńskie, Skwierzynę, Międzyrzecz, Świebodzin i Sulechów. Dalej kolarze skierują się w stronę Zielonej Góry, gdzie zlokalizowana będzie meta etapu.

Podczas wydarzenia podpisano porozumienia organizacyjne związane z przebiegiem trasy i przygotowaniem etapu. Jak podkreślają organizatorzy, powrót Tour de Pologne do regionu to nie tylko wydarzenie sportowe, ale również szansa na promocję Lubuskiego na międzynarodową skalę.