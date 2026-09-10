Trójkąt bermudzki dziecięcych zaburzeń

Chodzi o zapobieganie piciu alkoholu w ciąży - bo to wpływa na kilka obszarów życia dziecka. Mówi Karolina Bazydło-Stodolna.

FASD, czyli m.in. trudności z koncentracją, nadwrażliwość, lub niedowrażliwość, problemy z mową, czy budowaniem relacji. Drugim ważnym elementem jest trauma. U dzieci, które rodzą się z obciążeniami alkoholowymi może ona się pojawić dużo częściej, niż u zdrowych. Kolejnym elementem są zaburzenia wynikające z niewłaściwym budowaniem więzi z opiekunem, w tym przypadku najczęściej z matką.

M.in. te trzy aspekty skutków picia w ciąży mogą być rozwiązane w Biurze.

Dobrze zlokalizowane zaburzenie, czy z traumy, czy z zaburzenia więzi, czy z FASD jest dla nas kluczową informacją, bo możemy skonstruować prawidłowy system pomocy i plan wsparcia i terapii dla dziecka.

Nabór na bezpłatną diagnozę dla dzieci z Zielonej Góry w obszarze FASD jest otwarty.