Uganda Party 2. Charytatywny koncert na rzecz sierocińca

Jeszcze niedawno dzieci w Ugandzie żyły w bardzo trudnych warunkach i spały na matach rozłożonych na podłodze. Niebawem będą miały własny dom, łóżka i bezpieczne miejsce do życia dzięki inicjatywie Zielonogórzan, którzy zorganizowali budowę sierocińca. Pomoc otrzyma 58 dzieci, a projekt nadal wymaga dalszego wsparcia i rozwoju.

Podczas Uganda Party 2 zbierane będą środki na najpilniejsze potrzeby sierocińca, w tym budowę ogrodzenia i bramy zwiększającej bezpieczeństwo, a także zakup wyposażenia oraz rozwój zaplecza gospodarczego, które ma pomóc w zapewnieniu codziennego wyżywienia i większej samowystarczalności.

Wydarzenie ma formę koncertu charytatywnego łączącego muzykę i działania pomocowe. Na scenie wystąpią artyści zaangażowani w inicjatywę, a cały dochód przeznaczony zostanie na rozwój sierocińca w Ugandzie.

Na scenie pojawi się wielu artystów i wykonawców, w tym Gentlemen – Tribute to Wodecki & Zaucha, Grzegorz Halama, Opa Opa, Rademenez & DJ BST, Zespół Sinsight, Piotr Pieniążek z zespołem oraz DJ Hektor.

Koncert rozpocznie się 15 maja o godzinie 18:30 w Piwnicy Artystycznej Kawon w Zielonej Górze.