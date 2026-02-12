Walentynki z sercem dla zwierząt!

Przez cały grudzień trwała zbiórka pluszaków, które teraz trafią do nowych właścicieli podczas spotkania w Dzień Zakochanych, w godzinach 11:00–14:00 w szkole Cosinus. Każde wsparcie akcji to realna pomoc dla zwierząt objętych opieką fundacji.

Pluszaki zbieram regularnie, żeby pomagać przy różnych akcjach charytatywnych. Jest ich mnóstwo, zmieściły się w około dziesięciu busach. Każdy może wrzucić datek do puszki i wybrać swojego misia - przyznaje organizatorka akcji, Katarzyna Prokopyszyn.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Cosinus Zielona Góra. Organizatorzy zachęcają, by 14 lutego podzielić się dobrem i pokazać, że miłość ma także cztery łapy.