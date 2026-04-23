Warsztaty „Code Blue”. Studenci ćwiczą medycynę ratunkową

Klaudia Mazurek
2026-04-23 8:51

W Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze odbywają się cykliczne warsztaty „Code Blue”. To zajęcia, podczas których studenci kierunków medycznych poprzez symulacje rozwijają praktyczne umiejętności potrzebne w pracy ratunkowej.

Podczas spotkań uczestnicy pracują na scenariuszach odwzorowujących sytuacje znane z oddziałów ratunkowych. Zajęcia pozwalają trenować szybkie podejmowanie decyzji, współpracę w zespole oraz reagowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Warsztaty prowadzone są w warunkach symulacyjnych, które umożliwiają sprawdzanie swoich umiejętności w praktyce. To element kształcenia przyszłych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Spotkania mają charakter cykliczny, a część scenariuszy inspirowana jest przypadkami znanymi z produkcji medycznej.