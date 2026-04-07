Zamiast wyrzucić – podziel się!

Na terenie Zielonej Góry funkcjonują trzy specjalne punkty – lodówki, do których można wkładać żywność. Ważne jest jednak, aby przekazywane produkty były świeże, odpowiednio zabezpieczone oraz takie, które sami bez obaw byśmy zjedli. Każda potrawa powinna być także właściwie zapakowana i opisana – najlepiej z podaniem daty przygotowania.

Jadłodzielnie to inicjatywa, która nie tylko pomaga potrzebującym, ale również realnie ogranicza marnowanie jedzenia. Aby jednak mogły sprawnie funkcjonować, potrzebne jest wsparcie wolontariuszy dbających o porządek i kontrolę produktów. Chętni mogą zgłaszać się w każdej chwili.

Zielonogórskie jadłodzielnie znajdują się przy ulicach Moniuszki 35, Zacisze 23 oraz na osiedlu Pomorskim 13.