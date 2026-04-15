"Żarska Egzaminocka" pomoże uczniom przed egzaminami

„Żarska Egzaminocka” to inicjatywa skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i matury. Wydarzenie ma formę otwartych konsultacji – uczestnicy będą mogli podejść do wybranego stolika i skorzystać z pomocy z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego.

Każdy korepetytor będzie oznaczony przedmiotem i poziomem nauczania, dzięki czemu uczniowie łatwo znajdą wsparcie w konkretnych zagadnieniach. Możliwa będzie zarówno indywidualna pomoc, jak i wspólna nauka ze znajomymi.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma mieć luźną, przyjazną formę i pomóc w powtórce najważniejszych tematów przed egzaminami.

Jednocześnie trwa nabór korepetytorów – szczególnie poszukiwane są osoby, które mogłyby wesprzeć maturzystów z języka polskiego i angielskiego. Do udziału zaproszeni są nauczyciele, absolwenci oraz uczniowie, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i pomóc innym.

Całość 17 kwietnia od 18:00 do 21:00 w Folwarku Zamkowym w Żarach.